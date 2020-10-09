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Arda Turan'ın milyonluk oyuncağı!

İkinci çocuğunu kucağına alan ve 4 çocuk yapmayı planlayan Arda Turan, geniş araba ihtiyacını 4 milyon lira harcayarak giderdi.

Magazin / 09 Ekim 2020 Cuma 10:06
Arda Turan'ın milyonluk oyuncağı!

12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray'a geri dönen başarılı futbolcu Arda Turan, geleneği bozmadı.
Gittiği her takımda kendine yeni bir otomobil alan yıldız futbolcu, 9 yıl sonra Galatasaray'a dönüşü için de paraya kıydı.

4 MİLYON HARCADI
Arda Turan, yaklaşık 10 milyon TL'lik garajına bu kez de bir Audi RS6 ekledi.
Yıldız futbolcu, özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcadı.
Arda Turan'ın bu geniş aracı seçmesindeki önemli nedenlerden biri de ailesinin genişliyor olması...
İkinci çocuğunu kucağına alan yıldız futbolcu, eşi Aslıhan ile mutlu bir hayat yaşıyor.
Aslıhan Turan, daha önce verdiği bir röportajda 4 çocuk yapmayı planladıklarını söylemişti.

GALERİ GİBİ GARAJ
2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta'yı koleksiyonuna eklemişti.
2018'de Barcelona'dan Başakşehir'e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında, ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.

Arda Turan

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