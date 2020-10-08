Danla Bilic doğum gününde sosyal mesafeyi hiçe saydı!

YouTube'da 2,88 milyon abonesi, Instagram'da 5,7 milyon takipçisi olan Danla Bilic, 26'ncı yaş gününde kendine 105 bin TL'lik çanta hediye etti ve bunu sosyal medyasında paylaştı.



Demet Akalın aynısını yapsa, yer yerinden oynardı valla. Yapan ‘sosyal medya fenomeni' olunca durum değişiyor galiba.







Bilic'in doğum günü partisinden paylaştığı görseller arasında 10 kişinin aynı kareye sığmak için üst üste çıktığı fotoğrafta maske ve sosyal mesafe hak getire!



Ama bir Allah'ın kulu, 'Pandemide bu ne?' diye tepki göstermedi. Bilic'in çanta paylaşımına en sert tepki ise sunucu Ece Pirim'den geldi: Ne idüğü belirsiz, aslında belirli(!) isimler yaş günü diye kendisine aldığı 105 bin TL'lik değerinde çantayı paylaşıyor.



