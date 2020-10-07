Edis bölüm başı 100 bin TL alacak!

Son yılların en popüler isimlerinden Edis, 8 bölümlük “Alya” dizisi için sete girdi. Yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı Amerikan-Türk ortak yapımı bilim kurgu dizisinde bir ajanı canlandıracak olan genç şarkıcının bölüm başına 100 bin TL alacağını öğrendim.



Başrolünü Jandae Perçem ile paylaşan Edis’e, Hande Ataizi, Gonca Vuslateri ve Alper Atak da eşlik ediyor. Geçen hafta başlayan çekimler, yaklaşık 6 hafta sürecek.



Sonrasında Edis, müzik stüdyosuna geri dönecek ve kasımda çıkacak olan single’ını bitirecek. Eş zamanlı olarak yeni albümü için de çalışan başarılı müzisyen, yeni şarkılarını 2021’de hayranlarıyla buluşturacak.



Müzikal kariyerine önem veren ve çalışmalarını aksatmayan Edis, niş bir proje olduğu için “Alya”da oynamayı kabul etmişti.



