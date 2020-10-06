Danla Bilic'in 100 bin TL'lik hediyesi!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Danla Bilic, dün 26 yaşına bastı.



Danla Bilic, doğum günü hediyesi olarak kendine 104 bin TL'ye mavi renkli Hermes Birkin çanta aldı.



Çantasını 5.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Danla Bilic tepki çekti.







Takvim gazetesinde yer alan habere göre; genç fenomen için 'Neden her aldığını paylaşıyor?', 'Ne kadar vergi ödediğini merak ediyorum' şeklinde yorumlar yapıldı.



TEK PAYLAŞIM 100 BİN TL!

Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, paylaşım başıma 70 ile 100 bin TL kazanıyor.

