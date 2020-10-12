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Masterchef Duygu bombayı patlattı!

Katıldığı yarışma programı 'MasterChef Türkiye 2020' ile ünlenen Duygu Acarsoy, yarışmada nişanlısı tarafından ihanete uğradığını açıklamıştı. Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını ve yakın zamanda evleneceğini duyurdu.

Magazin / 12 Ekim 2020 Pazartesi 22:24
Masterchef Duygu bombayı patlattı!

TV8'in sevilen yarımşa programı 'MasterChef Türkiye 2020'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti.

'MasterChef Türkiye'de moralinin bozuk olduğu gözlenen hafta, yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenen Duygu, bu kararı kariyeri için verdiğini söylemişti.Hikayesiyle herkesi derinden sarsan Duygu Acarsoy, geçtiğimiz günlerde eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NİŞANLIN SENİ BENİMLE ALDATIYOR"

"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var, onu düzeltmek isterim. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah 10'da beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi.""Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu. Yüzüne kapattım ve yüzüğü attım. Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra nişanlım aradı."(Bu durumun olmadığını ispatlayacağım. Bunun için de her yolu deneyeceğim) dedi. Kız (nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için böyle bir oyun yapmış. Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Bunu yapmayarak hata ettim."

"NİŞANLIMLA BARIŞTIM, EVLENİYORUZ"

"Yüzüğü tekrar taktım hatta yakında da galiba evleniyorum. Pandemiden dolayı düğün yapmayacağız sadece nikah ve ardından yemek vereceğiz. Bu olayın kurgu olma durumu yok zaten."


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