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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evleniyor. Tatlıses’in yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Takipçileri evlilik haberlerinin ardından İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’den bir açıklama bekliyor.

Magazin / 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:12
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses'e kız isteme yolu göründü. Oğlu İdo Tatlıses'in, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu ve şarkıcı İdo Tatlıses, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

3 yıldır birliktelik yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evlenmeye karar verdikleri öğrenildi.

DAHA ÖNCE EVLİLİK SORULARINI 'GENCİZ' DİYE GEÇİŞTİRMİŞTİ

Kısa bir süre sonra nikah masasına oturması beklenen çiftin kız isteme hazırlıklarına başladığı kaydedilirken, nikah kararında ailelerin etkili olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz eylül ayında kameralara yansıyan Yasemin Şefkatli, kendisine sorulan evlilik sorularına 'İkimiz de daha çok genciz. Şu an her şey güzel gidiyor' cevabını vermişti.

İbrahim Tatlıses

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