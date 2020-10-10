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Şevval Şahin’den eleştirilere yanıt...

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, katıldığı bir YouTube programında yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşmasıyla tepki toplamıştı. Şahin, gelen eleştiriler nedeniyle Instagram hesabından açıklama yaptı.

Magazin / 10 Ekim 2020 Cumartesi 16:26
Şevval Şahin’den eleştirilere yanıt...

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, geçen günlerde Pelin Kaya’nın YouTube’da yayınlanan ‘Moda ve Sosyete’ programına konuk oldu. Röportaj sırasında yemek rutinini anlatırken araya İngilizce kelimeler sıkıştıran Şahin’in konuşması sosyal medyada gündem oldu.

“LİNÇ YİYORUM” Gelen eleştiriler nedeniyle Instagram hesabında bir video yayınlanan Şahin, şu açıklamayı yaptı: Önceki gün yayınlanan videodaki Türkçem yüzünden linç yiyorum. Videonun başında söylüyorum, 6 yaşımdan sonra İngiltere’de büyüdüm. 18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Kendimi çok daha iyi ifade ediyorum. Cool (havalı) görünmek için İngilizce konuşmadım.

“CHILL YAPARKEN ICE CREAM YERİM”

Şahin, eleştiri alan yemek rutinini şu kelimelerle anlamıştı: “Buradan çıkınca lunch’a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra binge eating (tıkınma) modum oluyor. Chill (keyif) yaparken ice cream (dondurma) yerim.”

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