Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet Ailesi’nden ayrıldı, servet kazanacak

İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ve eşi Meghan Markle, dün akşam Sussex Royal isimli resmi Instagram hesaplarından, Kraliyet Ailesi'nin kıdemli üyeliğinden çekildiklerini, finansal olarak bağımsız olmak istediklerini söyledikleri bir açıklama yaptı. Dünyada şok etkisi yaratan bu hamle sonrası pek çok şey yazıldı çizildi. Meghan'ın aileyi parçaladığından ajan olduğuna, Harry'nin pişman olup geri döneceğine kadar bir çok iddia ortaya atıldı. Ama öyle bir varsayım atıldı ki ortaya, gerçek olması oldukça mümkün….







Prens Harry'nin 45 milyon dolar kişisel varlığı bulunuyor. Meghan'ın da geniş bir çevresi… Potansiyel olarak yılda milyonlarca pound kazanmayı planladıkları söylenen çiftin, ayrılık öncesi herhangi bir şekilde gelir elde etmeleri yasaktı. Şimdi kraliyetten ayrılınca artık kimse onlara karışamayacak. Haliyle Prens ve Markle muhtemelen geleceklerini çok iyi planladılar. Zira ‘Mali açıdan bağımsız' olmayı dört gözle beklediklerini belirten bir bildiri yayınlamazlardı.







Hatırlarsanız Meghan ve Harry hakkında, bundan bir ay önce Sussex Royal markasını tescil ettirdikleri ve yakın bir zamanda eğitim kitaplarından gazetelere, dergilerden kıyafetlere kadar birçok alanda faaliyete geçecekleri yazılmıştı. İşte tüm bunlar için harekete geçen çift, sussexroyal.com adında bir de site kurdu.



Para kazanacakları iddia edilen bir başka nokta ise Meghan'ın ünlü çevresi… Yeniden televizyon projelerinde yer alacağı konuşulan Markle'ın daha önce yer aldığı dizideki Rachel Zane karakteriyle bölüm başına 335 bin sterlin kazandığı, şimdi ise bu rakamın çok üstünde rakamlara anlaşacağı söyleniyor.







Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Sussex'i markalaştıran çift, tişörtlerden, kitaplardan ve dergilerden öğretim materyallerine 100'den fazla ürün markalaştırdı. Ders kitapları, ayakkabı, başlık, palto, ceket ve hatta pijama için marka başvurusu yaptılar. Meghan'ın yakında bir de kitap çıkarılacağı söyleniyor. Bu durumda Michelle Obama'nın 65 milyon dolarlık kitap hasılatından daha fazla kazanacağı konuşuluyor.

