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Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! İşte yeni hali...

Son döneme yaptığı açıklamalarla damga vuran yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan radikal değişim. Uzun saçları ve sakalıyla tanınan yakışıklı oyuncu sinek kaydı traşı oldu. İşte Can Yaman'ın yepyeni hali...

Magazin / 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:43
Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! İşte yeni hali...

İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Can Yaman, uzun saçlarını ve sakalını kesti. İşte Can Yaman'ın son hali...

Askerliğini yapmak üzere İzmir’deki birliğine teslim olan Can Yaman'ın yeni görüntüsünü berberi paylaştı.

İşte Can Yaman'ın kısa saçlı ve sinek kaydı traşlı hali...


İspanya

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