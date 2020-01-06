Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu

Bir süredir tedavileri devam eden şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan Erbil, yaşadığı zor günleri anlattı.

Magazin / 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:11
Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu

Uzun bir süredir hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu. Dede olmasından sağlık sorunlarına birçok konuda açıklama yapan ünlü şovmen, içini döktü.

Evinin banyosunda düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle; 258 günlük yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil, ölümün kıyısından dönmüş sevenlerini sevince boğmuştu.

Ancak hastane koridorlarından bir türlü kurtulamayan şovmen, önce kalp spazmı sonra beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişeli günler tekrar başladı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu olduktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, dede olduktan sonra değişen hayatından bahsetti.

‘Bir buçuk senedir yatıyorum’ diyen ünlü komedyen, "Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum" dedi.

Yaşam MücadelesiMehmet Ali ErbilKanal DKomedyenKaçış

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar