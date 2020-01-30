Birkan Sokullu'nun yeni sevgilisi...

Birkan Sokullu geçen hafta Asmalımescit’teki bir mekanda arkadaşının doğum günü partisine katılmış, gecede oyuncuya, sarışın bir kadın eşlik etmişti.



İşte o kadının, İstanbul Entertaintment Group (İEG) CEO’su Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak’ın kızları Eda olduğu ortaya çıktı.



New York Üniversitesi'nden mezun olan ve “Amerika’nın en başarılı Türk mezunları” listesine de adını yazdıran Eda Gürkaynak, yılın büyük bölümünü New York’ta geçiriyor.



Birkan Sokullu da 6 aydır aşk yaşadığı Gürkaynak’ı görmek için sık sık Amerika'ya gidiyor. Gürkaynak ailesinin de bu ilişkiyi bildiği ve onayladığı konuşuluyor.



