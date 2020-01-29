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Bircan Bali'den müjde: Çok küçük bir mucizeyle beraberim!

Geçtiğimiz eylül ayında avukat Ömer Gezen ile evlenen Bircan Bali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.

Magazin / 29 Ocak 2020 Çarşamba 15:41
Bircan Bali'den müjde: Çok küçük bir mucizeyle beraberim!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, iki yıl önce Şenol İpek'ten boşanmıştı. Ardından bir süre aşk yaşadığı avukat Ömer Gezen ile dünyaevine giren Bali, müjdeli haberi paylaştı.

Eşiyle aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bircan Bali, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

Ultrason fotoğrafını takipçileriyle paylaşan sunucu, "Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi.... Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık... Mesafe uzun, zaman çok...Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim... Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım..." dedi.



Bali'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu geldi.

Sosyal MedyaAllahŞenol İpekBircan Bali

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