Nusret Gökçe, Elazığ için yapacağı yardım miktarını açıkladı

Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım yapacağını belirten Nusret, miktarını açıklamamıştı. Merakla beklenen açıklama geldi.



Ünlü etçi Nusret Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışladı.



Nusret bugün sosyal medya hesabından yapacağı bağışın miktarını açıkladı.



Gökçe, Elazığ için 1 milyon 22 bin TL bağış yapacak.



ACUN ILICALI DA 71 MİLYON LİRA TOPLAMIŞTI



Acun Ilıcalı da sahibi olduğu televizyon kanalında düzenlediği kampanyada 71 milyon lira toplanmasını sağlamıştı.