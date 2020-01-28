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Nevra Serezli: Hülya Avşar tuvalette giyinmişti

'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı oyunla 11 yıl sonra tiyatroya dönen 75 yaşındaki sanatçı Nevra Serezli, geçmiş yıllarda setlerde yaşanan zorlukları anlattı.

Magazin / 28 Ocak 2020 Salı 11:12
Nevra Serezli: Hülya Avşar tuvalette giyinmişti

Kariyerinin 50'nci yılını kutlayan Nevra Serezli, "Bizim zamanımızda setlerde konfor yoktu. Taksilerde havlu tutup üzerimizi değiştirirdik. Hülya Avşar bir sitenin tuvaletinde giyinmişti. Türkan Şoray bir evin kapısını çalıp 'Sizde giyinebilir miyim?' demişti. Ben araba aynalarında makyaj yapardım. Şimdi karavanlar, makyözler, kuaförler var. Gençler bunun kıymetini bilsin" dedi.

Nevra SerezliTürkan ŞorayHülya Avşar

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