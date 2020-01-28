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Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra Nükhet Duru itirafı!

Sanat hayatında yarım asırı geride bırakan Aydemir Akbaş, kitap yazdı. Usta sanatçı, 'Cambaz' isimli kitabında, özel hayatını da kaleme aldı.

Magazin / 28 Ocak 2020 Salı 15:04
Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra Nükhet Duru itirafı!

Aydemir Akbaş, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.

83 yaşındaki oyuncu, 'Sanat dünyasından birine hiç aşık oldunuz mu?' sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

'Nükhet Duru! Gerçi o benim için aşk değil, bir hevesti ama onun hiç haberi olmadı. Açılamadım. Film çektik beraber. Sıkı dosttuk ama bizi hep birlikte sanıyorlardı. Elini bile tutmadım.'

Nükhet DuruAydemir Akbaş

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