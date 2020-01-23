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Tuba Büyüküstün'ün korku dolu gecesi!

İstanbul’da ünlülerin kabusu olan sokak satıcılarından Tuba Büyüküstün de nasibini aldı. Oyuncu, önceki akşam Asmalımescit’te aracına binmeye çalışan satıcılar yüzünden büyük korku yaşadı.

Magazin / 23 Ocak 2020 Perşembe 15:20
Tuba Büyüküstün'ün korku dolu gecesi!

Sokak satıcılarının hedefinde önceki akşam, başrolünde yer aldığı 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin galasından çıkan Tuba Büyüküstün vardı.

Gala çıkışı tüm zarafetiyle objektiflere poz veren güzel oyuncu, Pera Müzesi'ndeki gala çıkışında aracına binerken sokak satıcılarının tacizine uğradı.



Takvim'de yer alan habere göre; iki sokak satıcısı, para istedikleri oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine ikili, araca binmeye çalıştı. Kısa süreli korku atlatan Tuba Büyüküstün'ün imdadına korumaları yetişti.



Tuba Büyüküstün'ün korumaları, araca binmeye çalışan sokak satıcılarını uzaklaştırdı.



Eğlenceli başlayan gecesi yaşadığı korku dolu anlarla biten güzel oyuncu, olay sonrası şoförüne 'Gaza bas' talimatı vererek gözden kayboldu.






Pera MüzesiOttomanTuba Büyüküstün

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