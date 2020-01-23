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Emrah boşanıyor

Emrah, 6 yıl önce evlendiği Sibel Kirer'den boşanma kararı aldı.

Magazin / 23 Ocak 2020 Perşembe 11:54
Emrah boşanıyor

Sibel Kirer ile 2014 yılında dünyaevine giren Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Ünlü şarkıcı, 2 çocuğunun annesi Sibel Kirer'den boşanıyor.

SON 1 YIL DENEDİLER
Birkaç ay öncede boşanma kararı alan ünlü çift, birbirlerine bir şans daha vermişti. Boşanmamak için son bir yıl özel danışmalar tutan ikili, ne yazık ki evliliklerini kurtaramadı.

Ayrılmak için kararlı olan Sibel Kirer, birçok avukatla görüşüyor.

'KÖLE OLMA'
Sibel Kirer, boşanma kararından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kendi fotoğrafını yayınlayan Kirer, 'Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. Hz. Ali' yazdı.

Sosyal MedyaŞarkıcı

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