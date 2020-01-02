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Deren Talu, Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz kasım ayında bir gece kulübünde flörtleştiği iddia edilen Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.

Magazin / 02 Ocak 2020 Perşembe 10:44
Deren Talu, Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi

Önceki gün Etiler Papermoon'da yeni yılın ilk gününü kutlayan manken Deren Talu, Kerim Sabancı ile objektiflere takıldı.

Arkadaş grubunun eşlik ettiği çiçeği burnunda çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kasım ayında bir gece kulübünde flörtleştikleri söylenen Deren Talu ve Kerim Sabancı'nın aşk yaşadığı iddia edilmiş, ne Kerim Sabancı ne de Deren Talu konuyla ilgili sorulara yanıt vermemişti.



Öte yandan aşkları ortaya çıkan Deren Talu da Kerim Sabancı da 23 yaşında.

EtilerManken

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