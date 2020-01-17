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Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in yıllar önceki söyledikleri şoke etti!

Vatan Şaşmaz'ı sırtında vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden eski manken Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportajda, "Erkeğimi başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" dediği ortaya çıktı.

Magazin / 17 Ocak 2020 Cuma 11:17
Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in yıllar önceki söyledikleri şoke etti!

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı 2017 yılında tabancayla vurarak öldüren ve ardından intihar eden Filiz Aker'in, 1993 yılında gazeteci Sema Denker ile yaptığı röportaj gün yüzüne çıktı.

"ERKEĞİMİ BAŞKASIYLA GÖRÜRSEM ACIMAM, GEBERTİRİM"

Filiz Aker'e 1993 yılında "Sema Soruyor?" adlı köşesinde yer veren Sema Denker, gazete küpürünü paylaştı.Aker, söz konusu röportajda, "Erkeğimi çok kıskanırım" ve "Onu başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" ifadelerini kullanmış.

"BACAKLARIMI BEĞENİRİM"
Eski manken, Denker'in "Vücudunuzu beğenir misiniz?" sorusuna, "Bacaklarımı çok beğenirim" cevabını vermişti. Küpürde, Aker'in "Kadın ile erkek eşit değildir" sözleri de yer alıyor.

Filiz AkerMankenVatan Şaşmaz

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