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Çağla Şıkel ucuz kurtuldu! Podyumda görünmez kaza...

Daha önce de podyumda birkaç kaza geçiren Çağla Şıkel, LeShow İstanbul Deri & Moda Fuarı açılışını yapan Hakan Akkaya'nın defilesinde boy gösterdi. Sahneye çıkmak için hazırlanan Şıkel'in tam arkasında tavandaki perdeleri tutan demir düşünce, herkesin yüreği ağzına geldi.

Magazin / 17 Ocak 2020 Cuma 16:11
Çağla Şıkel ucuz kurtuldu! Podyumda görünmez kaza...

Yıllardır podyumlarda boy gösteren ve defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Hakan Akkaya'yı yalnız bırakmadı.

Akkaya'nın defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Şıkel, ikinci turda büyük bir tehlike atlatarak ölümden döndü.

Podyuma çıkacağı esnada tavandaki perdeleri tutan demir, Çağla Şıkel'in hemen arkasına düştü. Tecrübeli model, profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermedi ve önüne dönerek yürüdü.



Şans eseri zarar görmeyen ünlü manken, geçtiğimiz yıl da podyumda düşerek yürekleri ağza getirmişti.



MankenÇağla Şikel

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