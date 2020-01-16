Şafak Sezer ile Paris Hilton nasıl buluştu?

Komedyen Şafak Sezer ile ABD'li yıldız Paris Hilton, yapımcılığını Sinan Çetin’in üstlendiği "Paris’in Sırrı" filminde başrolü paylaşacak.
Bir yıl önce vefat eden Ayşen Gruda'nın da görüntüsünün yer aldığı 'Paris'in Sırrı' filminin konusu şöyle:
'Güvenlik görevlisi Sırrı'ya (Şafak Sezer) annesi (Ayşen Gruda) hasta yatağında Paris Hilton'la evlenmesini vasiyet eder. Paris'le evlenmek için Erzincan'daki köyünden yola çıkan Sırrı sonunda Paris'e ulaşır.'
Söylenilenlere göre; Paris Hilton'a rolü için teklif edilen rakam 500 bin TL.