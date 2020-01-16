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Şafak Sezer ile Paris Hilton nasıl buluştu?

Komedyen Şafak Sezer ile ABD'li yıldız Paris Hilton, yapımcılığını Sinan Çetin’in üstlendiği "Paris’in Sırrı" filminde başrolü paylaşacak.

Magazin / 16 Ocak 2020 Perşembe 10:28
Şafak Sezer ile Paris Hilton nasıl buluştu?

Bir yıl önce vefat eden Ayşen Gruda'nın da görüntüsünün yer aldığı 'Paris'in Sırrı' filminin konusu şöyle:

'Güvenlik görevlisi Sırrı'ya (Şafak Sezer) annesi (Ayşen Gruda) hasta yatağında Paris Hilton'la evlenmesini vasiyet eder. Paris'le evlenmek için Erzincan'daki köyünden yola çıkan Sırrı sonunda Paris'e ulaşır.'

Söylenilenlere göre; Paris Hilton'a rolü için teklif edilen rakam 500 bin TL.

Şafak SezerParis HiltonParis

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