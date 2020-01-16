Şafak Sezer ile Paris Hilton nasıl buluştu?

Bir yıl önce vefat eden Ayşen Gruda'nın da görüntüsünün yer aldığı 'Paris'in Sırrı' filminin konusu şöyle:



'Güvenlik görevlisi Sırrı'ya (Şafak Sezer) annesi (Ayşen Gruda) hasta yatağında Paris Hilton'la evlenmesini vasiyet eder. Paris'le evlenmek için Erzincan'daki köyünden yola çıkan Sırrı sonunda Paris'e ulaşır.'



Söylenilenlere göre; Paris Hilton'a rolü için teklif edilen rakam 500 bin TL.