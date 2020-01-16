Megastar Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı!

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar Tarkan Tevetoğlu şimdilerde buhran dolu günler geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay Tarkan'ın annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Akay, “Değerli sanatçımız Tarkan Tevetoğlu zor günler geçiriyor. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hanımefendi sağlık problemleri nedeni özel bir hastaneye kaldırıldı.'



'Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Neşe Hanım'ın, aileye yakın kişilerden kalple ilgili sorunlar yaşadığını öğrendim” ifadelerini kullandı.

