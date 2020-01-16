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Megastar Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı!

'Felaket tellalı' lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay'dan bir kötü haber daha geldi. Akay, Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Magazin / 16 Ocak 2020 Perşembe 15:12
Megastar Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı!

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar Tarkan Tevetoğlu şimdilerde buhran dolu günler geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay Tarkan'ın annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Akay, “Değerli sanatçımız Tarkan Tevetoğlu zor günler geçiriyor. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hanımefendi sağlık problemleri nedeni özel bir hastaneye kaldırıldı.'

'Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Neşe Hanım'ın, aileye yakın kişilerden kalple ilgili sorunlar yaşadığını öğrendim” ifadelerini kullandı.

Tarkan TevetoğluBuhranOnur Akay

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