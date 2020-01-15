Oğulcan Engin'den aşk iddialarına yanıt!

Oğulcan Engin'in kafesinde birlikte görülen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Şahin ve Engin'i Seda Sayan'ın bir araya getirdiği konuşulmuştu.



Tüm bu haberler üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, Oğulcan Engin ile arkadaş olduğunu söylerken, Seda Sayan olaya müdahil olmuş ve böyle bir durum olmadığını açıklamıştı. İddialara sessiz kalan Oğulcan Engin ise bugün ilk kez konuştu.



Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan Engin, "Annem o kadar çok açıklama yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi.



"Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz. Ebru'yu çok eski tanırım. Çok da başarılı bir oyuncu. Biri olursa elinden tutar çıkarım zaten. Şuan hayatımda kimse yok" diyerek aşk iddialarına son noktayı koydu."