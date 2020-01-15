Beyaz Gazete Ana Sayfa

Oğulcan Engin'den aşk iddialarına yanıt!

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Ebru Şahin'in geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberlere sessiz kalan Engin, konuya açıklık getirdi.

Magazin / 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:14
Oğulcan Engin'den aşk iddialarına yanıt!

Oğulcan Engin'in kafesinde birlikte görülen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Şahin ve Engin'i Seda Sayan'ın bir araya getirdiği konuşulmuştu.

Tüm bu haberler üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, Oğulcan Engin ile arkadaş olduğunu söylerken, Seda Sayan olaya müdahil olmuş ve böyle bir durum olmadığını açıklamıştı. İddialara sessiz kalan Oğulcan Engin ise bugün ilk kez konuştu.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan Engin, "Annem o kadar çok açıklama yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi.

"Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz. Ebru'yu çok eski tanırım. Çok da başarılı bir oyuncu. Biri olursa elinden tutar çıkarım zaten. Şuan hayatımda kimse yok" diyerek aşk iddialarına son noktayı koydu."

Seda SayanOğulcan Engin

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar