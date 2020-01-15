Ebru Gündeş 25 milyonluk yalısından taşınıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; 180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, başka bir semte taşınacak.



Yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş, rotayı Kemerburgaz'a çevirdi.



Gündeş'in orman içindeki yeni villasının değeri ise yaklaşık 13 milyon TL.







DAVA AÇILMIŞTI



Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla iş adamı Rıza Sarraf ve eşi Ebru Gündeş'e dava açılmıştı. Ebru Gündeş savunmasında, 'Suça konu edilen Kanlıca Mahallesi'nde 4 ve 5 parseller üzerindeki 2 yalıyı eşim Rıza Sarraf yaklaşık 6 yıl önce satın almıştı. Bu yalılardan 5 parsel üzerindeki benim adıma tapuda kayıtlıydı. Bu yalılar üzerinde gerçekleştirilen tadilatlar, eşim tarafından yaptırılmıştır. Benim bir ilgim bulunmamaktadır. Ben sonradan yalıyı eşime devrettim. Şu an benim üzerime değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim' demişti.











