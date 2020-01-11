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Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Erbil'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Magazin / 11 Ocak 2020 Cumartesi 16:23
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

MEHMET ALİ ERBİL YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Snob Magazin'in haberine göre Salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu.

Yaşam MücadelesiMehmet Ali ErbilKaçışMaslak

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