Ünlü oyuncu Harry Hains 27 yaşında hayatını kaybetti!

American Horror Story dizisinin ünlü oyuncusu Harry Hains, 27 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmekte olan aktörün yaşamını yitirdiği, annesi tarafından doğrulandı.



Harry Hains'in kendisi gibi oyuncu olan annesi Jane Badler, acı haberi Instagram'dan duyurdu.



Neighbours dizisinde rol alan Jane Badler, 'Daha 27 yaşındaydı ve dünya ayaklarının altındaydı. Maalesef uzun süre psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Seni çok özleyeceğim Harry. Hayatımın en günü...' açıklamasında bulundu.