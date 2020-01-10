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Cem Yılmaz meydan okudu: Ben daha komiğim

'Karakomik Filmler' sersinin ikinci filmlerinin tanıtımlarını sosyal medya mecralardan yapan Cem Yılmaz, Cüneyt Özdemir'in programına konuk oldu.

Magazin / 10 Ocak 2020 Cuma 16:08
Cem Yılmaz meydan okudu: Ben daha komiğim

Cüneyt Özdemir'in programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, "Şahan (Gökbakar) şu kadar seyredildi... Bir baskı var mı üzerinde? Sürekli bir yarış hali var" sorusuna, "Anlamlı değil. Bir yerlerde bunlar konuşuluyor, ama ben oralarda değilim. 'Kim daha komik*' diye de konuşuluyor. Bu tartışılacak bir şey değil ki! Tabii ki ben daha komiğim. Tabii ki tartışılacak bir konu değil, bir insanın deli olması lazım" yanıtını verdi.

Cüneyt ÖzdemirYarışCem Yılmaz

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