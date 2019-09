Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin eşini Aslıhan Karalar oynayacak

Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri oldu.



Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracak. Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya da başladı.



At binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor

Oyuncu, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi.



Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.



Dizi ne zaman başlıyor?

Hazırlıkları son hızıyla devam eden dizi TRT 1'den ATV'ye transfer olmuştu. Güçlü kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Diriliş Osman'ın başlangıç tarihi ise geçen sene olduğu gibi Eylül sonu Ekim başı gibi olması bekleniyor.



Aslıhan Karalar kimdir?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi.



Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.