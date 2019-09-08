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2 yıl hapis istemiyle hakaret davası

Duman’ grubunun solisti Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler’in şikayeti üzerine Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Magazin / 08 Eylül 2019 Pazar 10:58
2 yıl hapis istemiyle hakaret davası

Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural ile iki çocuğunun annesi olan eski eşi Seçkin Piriler arasında sular durulmuyor. Kıvılcım Ural’ın kendisine mesaj atarak hakarette bulunduğunu iddia eden Piriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Seçkin Piriler savcılığa verdiği dilekçede Ural’ın kendisine, “Bana bak eski kaşar, anlayacağın dilden yazayım! Tepemin tasını attırdın. 7 yaşındaki çocuğu evden kovmak ne vicdansız k…e! Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende pislik? O çocuğa annelik yap yoksa mumla ararsın o çocuğunu” şeklinde mesaj atarak hakarette bulunduğunu iddia etti.

Uzlaşmadılar

Savcılığa ifade veren Kıvılcım Ural ise Piriler’in eski eşiyle evlendiği için aralarında husumet olduğunu söyledi. Ural, söz konusu mesajları atıp atmadığını hatırlamadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Savcılık, “hakaret” suçunun uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek taraflara uzlaştırmacı gönderilmesine karar verdi. Ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine savcılık, mesajların Kıvılcım Ural’ın telefonundan atıldığının sabit olduğunu belirterek Ural’a, “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede müşteki kısmında yer alan Seçkin Piriler ile şüpheli kısmında olan Kıvılcım Ural’ın ikinci soyadlarının “Tangöze” olması dikkat çekti.

CumhuriyetSeçkin Piriler


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