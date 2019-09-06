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Pişti oldular

Ezgi Eyüboğlu, bir ay önce ayrıldığı Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı konuşulan Demet Özdemir’le pişti oldu.

Magazin / 06 Eylül 2019 Cuma 09:41
Pişti oldular

Oğuzhan Koç, kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserini Poll Production organizasyonu kapsamında verdi. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Andorra maçı öncesi kampa kısa bir ara vererek şarkıcıyı dinlemeye geldi. Murat Boz-Aslı Enver, Yağmur Tanrısevsin ve Bensu Soral gibi ünlülerin yalnız bırakmadığı Koç’u izleyemeye gelenler arasında Demet Özdemir ile Ezgi Eyüboğlu da vardı.



Eyüboğlu’nun, ayrıldığı eski eşi Kaan Yıldırım’la Bodrum’da samimi şekilde görüntülenen Özdemir’le pişti olması dikkat çekti. Eyüboğlu, eski eşini sosyal medyadan takibe aldığı ve barıştığı iddialarına, “Doğru değil, sadece arkadaşız” dedi. Özdemir ise muhabirlerin “Ezgi Hanım yanınızda, ne hissediyorsunuz?” sorusuna, “Burası yeri değil” yanıtını verdi.

Bensu SoralEzgi EyüboğluOğuzhan KoçA Milli Futbol TakımıTürkiye


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