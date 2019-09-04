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Nil Ünal: ‘Tosun’um beni dolandırdı

Bir dönemin gözde ismi Nil Ünal, sevgilisi Dikran Tosun’u “Mücevherlerimi alıp sırra kadem bastı” diye şikayet etti. Tosun hakkında ‘güveni kötüye kullanmak’ suçundan dava açıldı.

Magazin / 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:36
Nil Ünal: ‘Tosun’um beni dolandırdı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; 90'lı yılların ünlü sanatçı ve oyuncusu Nil Ünal, Kapalıçarşı'da dükkanı olan Dikran Tosun ile birlikte olmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra sevgilisi, sanatçıdan 20'den fazla mücevher takımını "Onları eritip sana yeni koleksiyon yapacağım" diyerek istedi. Ünal mücevherlerini verince Tosun ortadan kayboldu, üstelik dükkanı da kapattı.

DOSYA İSTANBUL'A

Uzun süre Tosun'u arayan Ünal, sonunda onu Bodrum'da buldu. Ancak ne mücevherleri geri alabildi, ne de parasını. Bunun üzerine Bodrum Savcılığı'na şikayette bulundu. Dosya İstanbul'a gönderildi. Savcı Alican Çıldır ise, soruşturma sonrası Tosun'a 'güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.


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