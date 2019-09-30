Sertab Erener'i 20 bin kişi dinledi

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonuyla düzenlenen ve kentte bu yıl dördüncü kez gerçekleşen Milyonfest sona erdi. Mola Tesislerinde 4 gün süren ve 28 sanatçının katıldığı festivalin son gününde Eskitilmiş Yaz, Yeri Yok, Yaşlı Amca, Dolu Kadehi Ters Tut, Son Feci Bisiklet sahne aldı. Sıra Sagopa Kajmer’e geldiğinde yükselen enerji, Manga’nın sahneye çıkmasıyla iyice doruğa çıktı. Manga grubunun solisti Ferman Akgül, seyircilerin arasına inerek şarkıları onlarla beraber seslendirdi.



20 bin kişilik kapanış



Daha önceki yıllarda renkli görüntüleriyle hafızalarda yer eden Milyonfest Eskişehir’in finalinde ise Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener sahne aldı. Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Erener, ’Belki de Dönerim’, Eurovision şampiyonu ’Everyway That I Can’, ’Zor Kadın’, ’Yanarım’, ’Aşk’, ’İncelikler Yüzünden’, ’Yolun Başı’, ’Rengarenk’, ’Olsun’ gibi 27 yıllık kariyerinin sevilen şarkılarını söyledi.



Alanı dolduran seyircinin koro halinde katılımı ile eserlerini seslendiren Erener, kendisini dinlemeye gelenlerle bir süre sohbet etti.



Sertab Erener, bundan sonraki Milyonfest durağı olan Konya’da da sahne alacak.