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Emir Uyar-Adriana Lima aşkı bitti!

Yazar Metin Hara ile ayrıldıktan sonra gönlünü yine bir Türk'e kaptıran Brezilyalı manken Adriana Lima, hüsrana uğradı.

Magazin / 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:34
Emir Uyar-Adriana Lima aşkı bitti!

Metin Hara ile 1,5 yıllık birlikteliği 2019 başında biten dünyaca ünlü model, bu yaz ise gönlünü iş adamı Emir Uyar'a kaptırmıştı.

Uyar'la Mikonos'ta el ele görüntülenip ilişkisini ilan eden eski Victoria's Secret Meleği'nin, aşk hayatında yine kanadı kırıldı.

Son olarak Emir Uyar'la geçtiğimiz hafta Londra'daki bir sergide boy gösteren Brezilyalı güzel, önceki gün sürpriz bir şekilde aşka nokta koydu.

REKLAM AŞKI MIYDI?

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; iş adamının kendisiyle reklam için birlikte olduğundan şüphelenen 38 yaşındaki manken, Uyar'a resti çekti.

Kendisiyle boy boy fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra çeşitli dergilere röportaj veren Uyar'ın reklam stratejisi yaptığını düşünen Lima, aşka nokta koyup iş adamını da takipten çıkardı.

Emir Uyar da Lima'nın hamlesine aynı şekilde karşılık verip Brezilyalı modeli takip etmeyi bıraktı.




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