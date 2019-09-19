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MFÖ Denizli'de sahne aldı

Türk pop ve rock müzik grubu MFÖ, Denizli’de sevenlerinin karşısına çıktı. MFÖ söylediği birbirinden güzel şarkılar ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Magazin / 19 Eylül 2019 Perşembe 00:19
MFÖ Denizli'de sahne aldı

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan ve kısa adı MFÖ olan grup birbirinden güzel şarkılarını Denizlililer için seslendirdi. Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde MFÖ sahneye ‘Ele Güne Karşı' şarkısı ile çıktı. Grubun ardından seslendirdiği ve hafızalara kazınan ‘Sarı Laleler, Mecburen, Yandım, Yaşın 19 ve Ali Desidero' gibi şarkılarında ise coşku tavan yaptı. MFÖ, Denizliler için 19 şarkı seslendirdi. Konserin giriş ücretleri ise 84-200 TL arasında değişti. Grup üyelerinin sahnede sergiledikleri performans ise konser sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Fuat Güner


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