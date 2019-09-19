Kerimcan Durmaz siteden kovuldu!

Magazin gündemine bomba gibi düşen skandal görüntünün ardından takipçileri azalan Kerimcan, ünlüler dünyası tarafından dışlanmıştı.



Hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni, önceki gün New York'a yerleştiğini açıkladı.



ABD'ye gitmeden önce Kerimcan'ın yaşadığı bir olay ünlüler dünyasının dilinde...



30 BİN TL KİRA!



Posta gazetesinin haberine göre; aylık kazancı 500 bin TL olan Kerimcan Durmaz, Beykoz Acarkent'te kirası 30 bin TL olan villada oturuyordu. Havuzlu, bahçeli villayı satın almak üzereydi.



"SİTEYİ TERK ETSİN"



Skandaldan kısa süre sonra Acarkent'in sahibi Erdal Acar, Kerimcan Durmaz'a şöyle bir mesaj iletti: Siteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor.



Kerimcan Durmaz evini bırakmak istemedi. Erdal Acar'dan gelen uyarıların ise ardı arkası kesilmedi.



KERİMCAN'I KOVDU!



İddiaya göre; Erdal Acar, sonunda şirketinde çalışan görevliler aracılığıyla Kerimcan Durmaz'ı siteden kovdu!



APAR TOPAR TAŞINDI!



Bir zamanların ünlü fenomeni, eşyalarını apar topar diğer evine yerleştirdi. "Üniversite eğitimi almaya karar verdim" diyerek ABD'ye uçtu.



SERVET KAZANIYOR



Kerimcan Durmaz, en son bir saatlik DJ'lik performansından 35 bin TL, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan 20 bin TL, katıldığı açılış ve davetlerden 40-50 bin TL arasında para kazanıyordu.





