Haluk Bilginer, Emmy Ödüllerine aday oldu!

Dünyanın en iyi 40 dizisi arasında yer alan Şahsiyet, bugün açıklanan Uluslararası Emmy Ödüllerinde Agâh Beyoğlu performansı sayesinde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.



EN İYİ ERKEK OYUNCU KATEGORİSİNDE ADAY OLDU



Masumiyet filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Haluk Bilginer, 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu Emmy Ödülleri listesinde, 'Şahsiyet' dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.



Uluslararası Emmy Ödüllerine aday gösterilenler; Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.







OYUNCU KADROSU



Ülke sınırlarını aşan Şahsiyet dizisinin yönetmen koltuğunda Onur Saylak yer alırken senaryosunu Hakan Günday kaleme aldı. Dizide Haluk Bilginer'in yanı sıra Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Hümeyra, Metin Akdülger, Necip Memili, Şenay Gürler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim gibi isimler yer aldı.



ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU



Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.







HALUK BİLGİNER KİMDİR?



Başarılı oyuncu Bilginer, 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Türk Kolejinden mezun oldu ve lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girerek Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.



Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü alan Bilginer, jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak görev yaptı. Gençlik yıllarında İngiltere'de ün kazandı, hata İngiltere'de bir dergide 'En Seksi Türk' şeklinde kapak oldu.