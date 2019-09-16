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Sapanca'da Nazan Öncel rüzgarı esti

Nazan Öncel, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları’nın kapanış programında Sapanca’da sahne aldı.

Magazin / 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
Sapanca'da Nazan Öncel rüzgarı esti

Günler önce biletleri tükenen konserinde sahneye çıkan Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarı Nazan Öncel, şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da Sapancalılar’ın beğenisini kazandı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Öncel, eski ve yeni şarkılarını Kırkpınar Açık Hava Tiyatrosunu dolduran bin’in üzerindeki müzikseverle birlikte söyledi.

Konseri boyunca şarkılarını yaptığı danslarla ve esprilerle süsleyen 63 yaşındaki sanatçının, “Ajda Pekkan sahnede olduğu sürece bende buradayım” sözleri izleyenlerden büyük alkış aldı. Konseri sonunda ayakta alkışlanan sanatçı Sakaryalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

KırkpınarNazan Öncel


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