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Fatma Girik yürüme güçlüğü dolayısıyla hastaneye yatırıldı

Fatma Girik, yürüme güçlüğü dolayısıyla tedavi görmek üzere gittiği Ankara'da hastaneye yatırıldı.

Magazin / 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:42
Fatma Girik yürüme güçlüğü dolayısıyla hastaneye yatırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan oyuncu Fatma Girik, yürüme sıkıntısı nedeniyle fizik tedavi görmek üzere Ankara'daki hastaneye yatırıldı.

Torba Mahallesi'nde ikamet eden Girik, yaklaşık bir hafta önce yaşadığı yürüme zorluğu nedeniyle Ankara'daki hastaneye götürüldü.

Doktorunun tavsiyesi üzerine Girik'in yaklaşık dört hafta süreyle fizik tedavi göreceği öğrenildi.

Fatma Girik, Bodrum'daki evinde daha önce birkaç kez düşmüş, bu kazalardan birinde kalça kemiğini kırmıştı. Girik, şubat ayında da beyin ameliyatı geçirmişti.

Fizik TedaviFatma Girik


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