Basın mensuplarına saldıran Reynmen karakolluk oldu

Çıkardığı Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün gece kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere saldırdı. Gözaltına alınan Reynmen, polis arabasında gülerek kameralara poz verdi.



MUHABİRİN TELEFONU ZORLA ALDI



Bir mekandan çıkarken Show Tv muhabirinin 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorularına aniden sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi. Reynmen ardından kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.







Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, muhabir Akif Yaman'ı darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikayetçi oldu.