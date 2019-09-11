Arda Turan ile Berkay davasının 3. duruşmasında karar çıktı

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda'ya korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Turan, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.



BERKAY: İTİRAZ EDECEĞİZ



Berkay Şahin, Arda Turan'ın cinsel taciz suçundan beraat etmesine itiraz edeceklerini açıkladı. Berkay, hastaneye giderken taşıdığı silah ruhsatsız çıkan futbolcunun aldığı 3 yıllık ceza hakkında 'Benim için yeterli değil' dedi.







BERKAY GELDİ ARDA TURAN'IN AVUKATI KATILDI



Saat 10:00'da başlayan duruşmaya önce Berkay Şahin ve avukatları geldi. Arda Turan'ın ise duruşmaya katılmayacağı kendisini avukatının savunacağı öğrenildi.



Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, “Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur” açıklamasını yaptı.







NE OLMUŞTU?



Özlem Şahin'i ‘Evli olmasaydım seni kaçırmazdım, çok güzel bir kızsın' sözleriyle taciz ettiği iddia edilen Arda Turan ve Berkay arasında kavga çıkmıştı. Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin'in eşini taciz etmiş ve ikili arasında yaşanan kavga sonrası Arda Turan hakkında 'cinsel taciz', 'ruhsatsız silah bulundurmak', 'genel güvenliği kasten tehliye sokmak' ve 'kasten yaralama' suçmalarıyla dava açılmıştı.







İddianamede, Arda Turan hakkında 'Cinsel taciz', 'Kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.



TURAN'DAN YAZILI AÇIKLAMA



Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bana bu iftirayı atanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Bu olayın manşeti üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir."







Berkay Şahin hakkında ise 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



