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Akrep Nalan'dan kötü haber!

‘Akrep Nalan’ lakabı ile tanınan 90’lı yılların ünlü sanatçısı Nalan Açın hastaneye kaldırıldı.

Magazin / 10 Eylül 2019 Salı 11:50
Akrep Nalan'dan kötü haber!

Akrep Nalan'ın rahatsızlığı hakkında bilgi de veren Onur Akay, “Bodrum’da yaşayan değerli sanatçımız Nalan Açın nam-ı diğer Akrep Nalan, Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı." dedi.

Dayanılmaz ağrıları olan sanatçımızda ayrıca yüksek ateş ve şiddetli tireme nöbetleri olunca, hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verildi. 2015 yılında anjiyo olan Nalan, zaman zaman nefes darlığı yaşıyordu. Kendisine acil şifalar diliyorum.” açıklamasını yaptı.

Halikarnas'ta geçen yaz şarkısıyla ünlenen Akrep Nalan, 1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkaran sanatçı, iki sinema filminde, dört ayrı televizyon dizisinde ve bir reklam filminde rol aldı.

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