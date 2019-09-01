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Seren Serengil bebeğini kaybetti

Eşi Yaşar İpek'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'den üzücü haber geldi. Dün akşam hastaneye kaldırılan Serengil bebeğini kaybetti.

Magazin / 01 Eylül 2019 Pazar 13:43
Seren Serengil bebeğini kaybetti

Tüp bebek tedavisi ile hamile kalan ve riskli bir hamilelik geçiren Seren Serengil önceki gün yüksek tansiyon ve kanamadan dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Bugün ise Serengil’in doktoru sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Seren Serengil’in düşük yaptığını belirtti.

'GÜZEL BEBEĞİM DAYANAMADIN''

Serengil Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: ''Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya. 'İstenmediğim yerde kalmam' dedin gururlu kızım.. Kızım diyorum çünkü hep öyle hissettim. İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı. Sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım.''

Sosyal MedyaBebekInstagramYüksek TansiyonSeren Serengil


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