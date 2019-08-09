Hadise makyajsız yakalandı

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak her zaman makyajlı haliyle göz önünde olan Hadise, kaçmaya çalışsa da makyajsız haliyle fotomuhabirlere yakalandı.



Harbiye Açıkhava konserine hazırlanan Hadise, kıyafet provası çıkışında görüntülendi. Menajerinin Etiler’deki ofisine giden Hadise, makyajsız olduğu için çıkışta görüntülenmek istemese de şaşırtma planı işe yaramadı.







Aracını ofisin arkasına yönlendirdikten bir saat sonra ön kapıdan çıkan Hadise, fotomuhabirlerin objektiflerinden kurtulamadı.

