Jennifer Lopez''den Antalya paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya Regnum Carya'da konser verdi. Müziğin divası JLO, 7 yıl aradan sonra verdiği konserle izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Siyaset, iş, cemiyet ve sanat hayatının ileri gelen isimlerinin katıldığı konserle çok konuşulacak bir performansa imza attı. Uzun süre sonra tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Jennifer Lopez “Ülkenizi çok özlemişim. Antalya'yı da çok seviyorum” dedi.



JLO'nun 2 saat sahnede yer aldığı konsere Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl-Pelin Akil ve Dilan Tatlıses'in yanı sıra Antalya Spor'un tüm takım oyuncuları ve yönetimiyle dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid'in eski futbolcu Clarence Seedorf katıldı.



Antalya'da JLO'ya özel catwalk alanı



JLO için özel tasarlanan sahnede ona özel bir catwalk alanı oluşturuldu. Isparta'da özel olarak yetiştirilen beyaz güller getirtildi ve ünlü şarkıcının sahnesini ve kulisini süsledi. Salon 2 bin kişi kapasiteli olmasına karşın, konseri 2 bin 500 kişi izledi. JLO konser öncesi sahnede 75 dakika kalacağı belirtti.



Ne var ki seyirci coşkulu olunca süre uzadı ve Jennifer tam 2 saat sahnede kaldı. JLO, konser boyunca 6 kıyafet giydi. Turne kapsamında verdiği konserlerinde genelde aynı kıyafetleri giyen JLO, yine Versace tasarımlarıyla sahnedeydi. 50 yaşındaki JLO, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaptı.



'Türkiye'de muhteşem şov'



JLO'nun konser sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da herkesin ilgisini çekti. Konserde ön taraflarda yer alan hayranlarının yanına giderek ellerini tutan JLO, bu anları instagram hesabından paylaştı. JLO 'Şarkı söyleyeceğiz, dans edeceğiz, bu benim doğum günüm' diyerek Antalyalılara hitap ettiği anları da, Antalya'da muhteşem şov notuyla paylaştı.



JLO konser sonrası dinlendikten sonra, otelin sahilinden de paylaşımlarda bulundu.