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Gönül Yazar canlı yayında aşkını itiraf etti

'Taş Bebek' lakaplı sanatçı Gönül Yazar, canlı yayında hayatında biri olduğunu ve aralarında yaş farkı olduğunu açıkladı.

Magazin / 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:39
Gönül Yazar canlı yayında aşkını itiraf etti

Gönül Yazar, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan 82 yaşındaki şarkıcı, bir aydır hayatında birisinin olduğunu söyledi.

"BANA 10 YAŞINDAYKEN AŞIK OLMUŞ"

Sunucularla sohbet eden Gönül Yazar, "21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum, şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi 10 yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var" dedi.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Usta sanatçı, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna, "İkimiz de evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" cevabını verdi.

Kanal DGönül YazarŞarkıcı


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