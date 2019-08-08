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Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun arasına Aslı İşler mi girdi?

2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu bir süredir boşanma haberleriyle gündemdeydi.

Magazin / 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:44
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun arasına Aslı İşler mi girdi?

İlişkileri hakkında konuşmaktan kaçınan çiftle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programını haberine göre; çiftin arası ihanet nedeniyle açıldı.

İddialara göre, Kenan Doğulu eşi Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler ile aldattı.



Beren Saat, ihaneti hayranlarının kendisine gönderdiği mesajlarla öğrendi.

Aslı İşler, daha önce de Murat Boz - Aslı Enver aşkının bitme nedeni olarak gösterilmişti...

Murat BozKenan DoğuluAslı EnverBeren Saat


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