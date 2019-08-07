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İşte Sıla-Hazer Amani aşkının ilk fotoğrafı

Sıla Gençoğlu'nun, Masterchef jürisi Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ünlü popçu, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda ilişkiyi itiraf etmiş ve "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" demişti. Yedi aydır gizli saklı süren aşktan ilk fotoğraf da geldi.

Magazin / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:01
İşte Sıla-Hazer Amani aşkının ilk fotoğrafı

Sıla Gençoğlu'nun, Masterchef jürisi Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ünlü popçu, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda ilişkiyi itiraf etmiş ve "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" demişti. Yedi aydır gizli saklı süren aşktan ilk fotoğraf da geldi.Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.


Sıla Gençoğluİtiraf


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