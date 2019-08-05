Deniz Seki iş adamı sevgilisiyle yakalandı



Yaşadığı zor günlerden sonra kendini müziğe adayan Deniz Seki, kalbini yeniden aşka açtı.



TEKNEDE GÖRÜNTÜLENDİ



Özel hayatında bir türlü mutluluğu yakalayamayan Deniz Seki sonunda mutluluğu buldu. Bodrum'da tatil yapan şarkıcı teknede bir kişiyle samimi bir şekilde görüntülendi.



YALANLAMIŞTI



İkilinin, geçtiğimiz Mayıs ayında Göcek'te romantik bir tekne tatili yaptığı konuşulmuş ancak ünlü şarkıcı, Özçelik'le ilişki yaşadığı iddiasını yalanlamıştı.



Günaydın'ın haberine göre, Deniz Seki'nin bir teknede sarılıp öptüğü kişinin iş adamı İrfan Özçelik olduğu ortaya çıktı. İkilinin yaz başından bu yana birlikte olduğu öğrenildi.