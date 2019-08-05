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Deniz Seki iş adamı sevgilisiyle yakalandı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, aşk yaşadığı iddia edilen iş adamıyla teknede görüntülendi. Seki'nin sarılıp öptüğü iş adamının İrfan Özçelik olduğu ortaya çıktı.

Magazin / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:49
Deniz Seki iş adamı sevgilisiyle yakalandı


Yaşadığı zor günlerden sonra kendini müziğe adayan Deniz Seki, kalbini yeniden aşka açtı.

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özel hayatında bir türlü mutluluğu yakalayamayan Deniz Seki sonunda mutluluğu buldu. Bodrum'da tatil yapan şarkıcı teknede bir kişiyle samimi bir şekilde görüntülendi.

YALANLAMIŞTI

İkilinin, geçtiğimiz Mayıs ayında Göcek'te romantik bir tekne tatili yaptığı konuşulmuş ancak ünlü şarkıcı, Özçelik'le ilişki yaşadığı iddiasını yalanlamıştı.

Günaydın'ın haberine göre, Deniz Seki'nin bir teknede sarılıp öptüğü kişinin iş adamı İrfan Özçelik olduğu ortaya çıktı. İkilinin yaz başından bu yana birlikte olduğu öğrenildi.

GöcekDeniz SekiŞarkıcı


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