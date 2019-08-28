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Mahmut Tuncer öldü haberlerini yalanladı

Sosyal medyada hızlı yayılan "Mahmut Tuncer öldü" haberleri sonrasında ünlü türkücü açıklama yaptı.

Magazin / 28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:19
Mahmut Tuncer öldü haberlerini yalanladı

Sosyal medyada Mahmut Tuncer'in yaşamını kaybettiği yönünde iddialar sevenlerini korkuttu.

İki yıl önceki fıtık ameliyatı görüntüleri 'öldü' haberleriyle verilen Mahmut Tuncer, bu haberlerin kendisini çok zor duruma düşürdüğünü söyledi.

İşte Mahmut Tuncer'in o açıklaması:

'Üç ayda bir beni öldürüyorlar. Bunu kim yayıyor öğrenmek istiyorum. Suç duyurusunda bulunacağım.

Ablam bu haberleri görünce hastanelik olmuş. Şimdi onun yanına gideceğim. Kızım ağlaya ağlaya annesini aramış.

'BÖYLE VİCDANSIZLIK OLAMAZ'

Bunu bize neden yaşatıyorlar yazık değil mi! Böyle vicdansızlık olmaz.'

Fıtık AmeliyatıMahmut Tuncer


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