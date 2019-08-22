Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ve uyandıktan sonra yürümekte güçlük çeken Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.



"AYAKTA TEK BAŞIMA DURABİLİYORUM"



Ayakta tek başına durduğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık." dedi. Erbil'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Şeyda Coşkun, Demet Akalın ve Ceren Hindistan gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

