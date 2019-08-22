Beyaz Gazete Ana Sayfa

'Ayakta tek başıma durabiliyorum'

Geçtiğimiz yıl evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 258 gün tedavi gören Mehmet Ali Erbil ayağa kalktı.

Magazin / 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
'Ayakta tek başıma durabiliyorum'

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ve uyandıktan sonra yürümekte güçlük çeken Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.

"AYAKTA TEK BAŞIMA DURABİLİYORUM"

Ayakta tek başına durduğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık." dedi. Erbil'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Şeyda Coşkun, Demet Akalın ve Ceren Hindistan gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

InstagramMehmet Ali ErbilCeren HindistanŞeyda CoşkunDemet Akalın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar